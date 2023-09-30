مسؤول روسي كبير: سنسيطر على مزيد من الأراضي في أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنهدد مسؤول روسي كبير اليوم السبت، بأن بلاده ستسيطر على مزيد من الأراضي في أوكرانيا.جاء ذلك على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، بعد مرور عام على ضم أربع مناطق أوكرانية.وكتب ميدفيديف على (تليغرام): "ستستمر العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) حتى فناء النظام النازي في كييف بشكل كامل وتحرير الأراضي الروسية أصلاً من أيدي العدو".وأكد بأن "النصر سيكون حليفنا. وستنضم مناطق جديدة إلى روسيا"، وفق ما نقل موقع (العربية).وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تعهد من جانبه، بإحداث "تجديد وتنمية اجتماعية واقتصادية" في المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو.وقال بوتين "من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس وروسيا الجديدة (مشروع الإمبراطورية المتمثل بضم موسكو لجنوب أوكرانيا وشرقها)، فإننا ندافع عن روسيا نفسها ونقاتل من أجل وطننا وسيادتنا وقيمنا الروحية ووحدتنا".