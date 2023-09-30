النضال الشعبى: فى ذكرى انتفاضة الأقصى ندعو للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام





جاء ذلك بحضور ومشاركة ممثلى القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الاعتبارية وحضور وسائل الإعلام وذلك بالتزامن مع فعاليات وطنية بداخل أراضي 48.



ووجه الزق التحية لشهداء شعبنا الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده والى شعبنا الفلسطينى فى القدس وفى فلسطين التاريخية عام 1948 فى ذكرى إحياء هبة الاقصى بأن دمنا واحد وشعبنا واحد حيثما كنا ونضالنا واحد أينما كنا وسنواجه المؤامرة موحدين.



وأضاف الزق فى هذه الذكرى لانتفاضة الأقصى بأن "شعبنا لن ينسى ولا يتناسى مقدساته الإسلامية والمسيحية فى وجه السلوك المتوحش للصهيونية وأن مئات الشهداء سقطوا دفاعا عن فلسطين وعن مقدساتها عندما اقتحمت العصابات الصهيونية القدس هبت جماهير شعبنا فى كافة الساحات وأماكن تواجدها بأننا شعب واحد نناضل من أجل دحر الأحتلال وأقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئيين الى ديارهم التى طردوا منها من قبل العصابات الصهيونية.



ورحب الزق بزيارة الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية واللقاء معه من قبل كافة القوى السياسية فى قطاع غزة وللتوافق على إجراء انتخابات للمجالس البلدية فى غزة والضفة لتكون خطوة فى اجراء الأنتخابات التشريعية والرئاسية ولاستعادة الوحدة الوطنية وأنهاء الانقسام البغيض.



وبدوره وجه الزق التحية الى قادة أهلنا فى فلسطين الى "ايمن عودة وأحمد الطيبى ورائد صلاح" وكل قادة شعبنا الفلسطينى فى مناطق عام 48 والى أسرانا الأبطال فرسان الوطن طليعة شعبنا الفلسطينى بأنه لا أمن ولا استقرار فى المنطقة دون الأفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال.





















رام الله - دنيا الوطنشارك محمود الزق عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى في فعالية جماهيرية حاشدة فى ذكرى إحياء انتفاضة الأقصى فى ساحة الجندى المجهول بقطاع غزة.