بيت لحم: إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستوطنين





وأضاف بأن هذا الهجوم أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بحروق واختناق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن طاقم البلدية وعدد من أهالي البلدة توجهوا إلى منطقة البرية للوقوف على عربدة المستوطنين الذين نصبوا حاجزا ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وعند اقترابهم من الحاجز، تعرضوا لهجوم من المستوطنين الذي رشوا غاز الفلفل صوبهم واعتدوا عليهم بالضرب.