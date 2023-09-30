شؤون فلسطينية

غزة: أسرة الطفلة لجين أبو دقة تُناشد السلطة بالسماح لها بالعلاج في الخارج

غزة: أسرة الطفلة لجين أبو دقة تُناشد السلطة بالسماح لها بالعلاج في الخارج
الطفلة لجين أبو دقة
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت أسرة الطفلة لجين عبد الله فؤاد أبو دقة، السلطة الفلسطينية للسماح لها بالعلاج في الخارج، نظراً لحالتها الصعبة والتي تتدهور يوماً بعد يوم.

وقالت أسرة الطفلة لجين في المناشدة، إنها تمكث في المستشفى الأوروبي منذ أسبوعين، فى قسم العنايه أطفال، بعد حادثة غرق، حتى الآن لا يوجد تحسن على وضعها.

وطالبت الأسرة الطبيب المشخص للحالة، أن يقوم بعمل تقرير "نموزج رقم 1" حتى نقوم بعمل اللازم فى إجراءات تحويلها للعلاج بالخارج.

وأضافت بأنها طرقت جميع أبواب المستشفيات في قطاع غزة ولكن دون جدوى، وحالتها صعبة جداً لا تستدعي التأخير، وفي كل يوم تزداد سوءاً.

وناشدت الأسرة الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية والعلاج بالخارج وكل من له دور في الموضوع ضرورة اعطائها الفرصة للعلاج بالخارج للعلاج في احدى مستشفيات الخارج نظراً لعدم وجود تحسن ملحوض لوضعها الحالي.

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