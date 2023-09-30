أكثر من 300 أكاديمي فلسطيني وعربي وأجنبي يوجهون رسالة مفتوحة لإدارة بايدن

بيان العزةرسالة مفتوحة الى الإدارة الأمريكيةأطلق أكثر من 300 أكاديمي فلسطيني وعربي وأجنبي رسالة مفتوحة الى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تؤكد فيها على أهمية الحقوق الفلسطينية الأساسية التي وردت في خطاب دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة 78، والتي ألقاها السيد الرئيس محمود عباس. حيث تتضمن الخطاب الاعتراف بدولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتجريم إنكار النكبة، وإحترام حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وضرورة إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها جرائم الاضطهاد والفصل العنصري. ودعت الرسالة إدارة بايدن الى إحترام هذه الحقوق وإتخاذ السياسات التي تتماشى معها على كافة الصعد والمجالات.