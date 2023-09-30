السيسي يُوجه رسالة للشعب المصري قبل الانتخابات الرئاسية

رام الله - دنيا الوطنقبل نحو شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رسالة للشعب المصري.وقال السيسي وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية: "لديكم فرصة للتغير في الانتخابات المقبلة.. من لديه شيء فليأخذه".وأضاف خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة ، وجه السيسي سالة للشعب المصري قائلا: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. عندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. اللي ليه حاجة هياخدها".يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في مصر، ستجرى في الفترة 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 كانون الأول/ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 كانون الثاني/يناير 2024.