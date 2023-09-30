رويترز: الخطوط الجوية اليمنية تُعلق رحلاتها من صنعاء للأردن.. وعمّان تُعلق

أكدت السلطات الأردنية اليوم السبت، أن عمّان "لم تُبلغ حتى الآن" بتعليق الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها من صنعاء إلى المملكة خلال الشهر المقبل.



وكانت وكالة (رويترز) نقلت عن أربعة مسؤولين تنفيذيين في شركة الخطوط الجوية اليمنية، بأن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية ووجهتها إلى الأردن، ردا على منع إدارة جماعة الحوثي، الشركة، من سحب أموالها في بنوك صنعاء.



وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، الكابتن هيثم مستو، إن الشركة تشغل حاليا ست رحلات أسبوعيا بين صنعاء والأردن، مشيرا إلى أن هيئة تنظيم الطيران المدني منحت تصاريح لتشغيل الرحلات بحسب الطلب، وفق ما نقلت قناة (المملكة).



وقال مسؤولو شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني في البلاد، إنها ستوقف 6 رحلات أسبوعية إلى الأردن في تشرين الأول المقبل، بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي أوضحوا أنها تصل إلى 80 مليون دولار.



وقالت المصادر، إن الشركة اقترحت أن تحصل حكومة الحوثيين على 70% من الأموال، بينما تذهب النسبة المتبقية، وهي 30% إلى الحكومة المعترف بها دوليا، لكن الحوثيين رفضوا المقترح؛ لذا قررت شركة الطيران تعليق رحلاتها إلى الأردن، على ما أوردت الوكالة.



وقالت الشركة في بيان، إنها لم تتمكن من سحب أموالها في بنوك صنعاء على مدى عدة أشهر، داعية سلطات الحوثيين إلى رفع القيود المفروضة "بشكل غير قانوني" على أصولها.



يشار إلى أن الشركة استأنفت رحلاتها من صنعاء إلى عمّان في نيسان/إبريل 2022.



رام الله - دنيا الوطن