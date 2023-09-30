مجدلاني: نعكف على تأسيس برنامج حماية اجتماعية خاص بكبار السن

رام الله - دنيا الوطنقال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، إن الوزارة تعكف حالياً على تأسيس برنامج حماية اجتماعية خاص بكبار السن يوفر لهم المساعدات والخدمات المختلفة، مبيناً أن هذا "بات أمر ملح وضروري ويشكل نقلة نوعية في خدمات كبار السن التي تقدمها الوزارة والحكومة ككل، وذلك لتحسين أوضاع كبار السن وتوفير العيش الكريم لهم".وأوضح مدلاني في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، والذي يصادف الأول من تشرين أول/ أكتوبر، أن "الوزارة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO أنجزت دراسة وطنية لتفعيل العمل بالمادة ( 121 ) من قانون التقاعد العام لعام 2005 والتي توفر مخصص اجتماعي لكبار السن الفقراء والذين لا دخل لهم، ودراسة أخرى بخصوص تحديد وتكلفة رزمة الخدمات المختلفة ( الصحية والنفسية والاجتماعية والتأهيلية والاقتصادية) التي يحتاجها قطاع كبار السن في فلسطين".وتابع: " ويتم العمل على تأسيس ائتلاف وطني لكبار السن يضم الجمعيات العاملة والفاعلة في قطاع كبار السن يهدف الى توفير الحماية الاجتماعية لكبار السن، من خلال النهوض بالبرامج والخدمات المقدمة لكبار السن من قبل الجمعيات والوزارة، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهنا في العمل المشترك، بالاضافة دعم الجمعيات وتوجيه الممولين لدعم برامج الجمعيات العاملة مع كبار السن بما يعود بالفائدة على كبار السن."وأكد مجدلاني أن "توفير الحياة الكريمة لكبار السن واجب وطني مقدس ويحتل أهمية خاصة لدى الحكومة الفلسطينية، وعليه فقد عملت وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بكبار السن والتي ستساعد الوزارة من أجل بناء خطة التدخلات والبرامج الخاصة بهم".وأردف: "تقدم الوزارة مساعدات مالية من خلال برنامج التحويلات النقدية CTP لحوالي 69 ألف و315 من كبار السن الفقراء والمرضى في المحافظات الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي لـ 70 ألف من كبار السن، كما ويقوم 12 مرشد اجتماعي بمتابعة أوضاع كبار السن في المحافظات بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والأهلية".وأشار الوزير مجدلاني إلى أن الوزارة توفر الرعاية الايوائية المجانية الشاملة لـ 93 من كبار السن من مختلف المحافظات في مركز بيت الأجداد التابع للوزارة في أريحا، إضافة لشراء الخدمة الإيوائية لـ 150 من كبار السن من عدة جمعيات خيرية ".هذا وتنظم الوزارة عبر مديرياتها بالتعاون مع الشركاء عدداً من الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والصحية، كما يتابع مرشدو كبار السن 1200 نزيل ممن يقيمون في المؤسسات الإيوائية، إضافة لتوفير الأدوية والأجهزة الطبية المساندة والرعاية المنزلية لـ 1180 من كبار السن، وذلك بالتعاون مع منظمات أهلية وجامعات، وكذلك توفير مساعدات طارئة غذائية وصحية لـ 1430 من كبار السن الفقراء والمرضى بالتعاون مع الشركاء".من جهة أخرى، تعمل الوزارة مع الشركاء على توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والقانوني، وتنمية قدرات ومهارات الطواقم العاملة مع كبار السن ممن يعملون في مركز بيت الأجداد والمؤسسات الإيوائية والمديريات.يذكر أن عدد كبار السن بلغ 320 ألف فرد ويشكلون ما نسبته (5.5%) من مجمل عدد السكان في فلسطين، وعلى الرغم من نسبتهم القليلة إلا انهم يعيشون ظروفاً صعبة ويواجهون تحديات متعددة على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي والحقوقي.