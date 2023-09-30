مصرع مواطن وإصابة زوجته وأبنائه بحادث سير في جنين

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (43 عاما) من بلدة كفيرت غرب مدينة جنين مصرعه، جرّاء تعرضه لحادث سير وقع صباح اليوم، السبت، في منطقة واد برقين غرب مدينة جنين.وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن الحادث وقع بين ثلاث مركبات نتج عنه إصابة شخص وزوجته وأبنائه وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وقد أعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين.وأضاف العقيد ارزيقات أن الشرطة تحفظت على المتسبب بالحادث وباشر خبراء حوادث السير بشرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.