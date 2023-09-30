حماس ترحّب بموقف الأمم المتحدة الذي يؤكد انتهاكات الاحتلال ضد شعبنا

رام الله - دنيا الوطنأعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، عن دعمها وترحيبها للموقف الأخير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بشأن انتهاكات الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، خلال تصريح صحفي، إننا "نرحب بالموقف الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة والذي أكد على انتهاكات الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني على مدار عقود أبرزها الاستيطان على أراضينا".ودعا القانوع "المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى الأخذ بهذه التقارير، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".