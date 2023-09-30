تدهور صحة الأسير كايد الفسفوس وانتهاكات للاحتلال في سجن "ريمون"





وذكر نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير كايد الفسفوس أمس الجمعة، من زنازين سجن عسقلان إلى عيادة سجن "الرملة"، مشيراً إلى أنه يعاني أوضاعاً صحية خطيرة.





وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الفسفوس في الثاني من أيار/ مايو الماضي، وحولته إلى الاعتقال الإداري، وهو أسير سابق أمضى نحو سبع سنوات في السجون.





وخاض الفسفوس إضراباً عن الطعام في نهاية مايو الماضي وبداية يونيو، واستمر لمدة 9 أيام، كما أنه خاض عام 2021 إضراباً ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة 131 يوماً.





وفي سياق متصل، فتشت وحدات القمع عدداً من غرف الأسرى في سجن "ريمون"، ونقلت الأسير مازن القاضي إلى العزل والتحقيق، كما نقلت عدة أسرى إلى الزنازين في السجن ذاته.





وأرجع الأسرى الإداريون في سجن النقب الخميس الماضي، وجبات الطعام تضامناً مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ58 كايد الفسفوس.



رام الله - دنيا الوطنطرأ تدهور جديد على صحة الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس (34 عاماً) من بلدة دورا جنوب الخليل، فيما واصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق الأسرى وتحديداً في سجن "ريمون".