السيسي: مصر واجهت تحديات أنهت دولاً بالكامل ولم تقم مرة أخرى

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر واجهت تحديات منذ 2011، أنهت دولاً بالكامل ولم تقم مرة أخرى، لافتاً إلى أن الدول لا تنمو إلا "بالعمل والتضحية والإخلاص والأمانة".



جاء ذلك، خلال افتتاح السيسي، اليوم السبت، مؤتمر "حكاية وطن" والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، بحضور عدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.



وأضاف السيسي، في مستهل وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر، أن "حكاية وطن" يستهدف إطلاع المواطنين على الإنجازات التي تحققت منذ 2011 حتى اليوم، وفق ما نقل موقع (صدى البلد).



وتابع: "أكيد الناس عارفة ومتابعة لكن إحنا هنقولكم من منظور الدولة"، ومهم أوي تعرفوا الحكاية من منظور يعني إيه دولة كانت بتقابل تحديات كبيرة، وبكرر الكلام ده كتير للتذكرة عشان قدام ربنا أقوله قولت وكررت بدل المرة 100 مرة".









رام الله - دنيا الوطن