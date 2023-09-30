الديمقراطية ترحب باعتماد الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا قرارًا بإعلان إسرائيل (دولة فصل عنصري)

رام الله - دنيا الوطنرحبت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقرار أعلى هيئة لصنع القرار في الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا (ACSA) الذي اعتمد أن إسرائيل دولة فصل عنصري.وأشادت الدائرة بقرار المجمع الكنسي (السينودس) للكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا، لتأييدها الموقف الذي اتخذته اللجنة التنفيذية الوطنية لمجلس كنائس جنوب إفريقيا بإعلان إسرائيل "دولة فصل عنصري" والطلب من رئيس أساقفة الكنيسة ثابو ماكجوبا، إبلاغ رئيس أساقفة القدس والشرق الأوسط حسام نعوم بهذا القرار، بالإضافة إلى التعبير عن الدعم للمؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري بشأن فلسطين، والذي سيعقد في مدينة تشواني في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.وقالت الدائرة في بيان صدر عنها، إنه "تتوالى الدول والمنظمات والكنائس التي تعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري".وأضافت الدائرة "غياب المحاسبة الدولية لقادة دولة الاحتلال، يجعل إسرائيل تتجاوز القوانين والشرائع الدولية، ويشجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والتي تجاوزت في وصفها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لتصل إلى حدود نظام الفصل العنصري وجرائم التطهير العرقي".وطالبت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية، العربية السعودية برفض صفقة التطبيع مع دولة الاحتلال والولايات المتحدة، وداعيةً المجتمع الدولي لإدانة جرائم التطهير العرقي ونظام الفصل العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال، وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية عليها وعزلها كونها دولة مارقة وفوق القانون الدولي لردعها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة دون تعطيلها.