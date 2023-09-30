المرابطة حلواني: الأقصى عقيدة والدفاع عنه أمانة في أعناقنا





ونبهت حلواني إلى أن الأقصى في خطر حقيقي، ويجب أن ندافع عنه بكل الوسائل، وأن نضع الحجة على كل الأمة العربية والإسلامية.





وأضافت:" يجب أن نفكر جميعاً فيما نفعل للمسجد الأقصى بكل الطرق المتاحة للدفاع عنه وحمايته من التهويد".





وأوضحت أن ما يحدث في المسجد الأقصى انعكاس لحال كل الأمة، التي يختبرها الله فيما ستقدم لمسجدها في ظل ما يتعرض له من عدوان.





رام الله - دنيا الوطنأكدت المرابطة والمعلمة المقدسية هنادي حلواني أن المسجد الأقصى عقيدة، وأن الدفاع عنه أمانة في أعناقنا واختبار للأمة أجمع.