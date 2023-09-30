المواصلات بغزة تتحدث عن تفاصيل حملة التسهيلات الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنتحدثت وزارة النقل والمواصلات في غزة، اليوم السبت، عن تفاصيل حملة التسهيلات والتخفيضات التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً.وقال المتحدث بإسم الوزارة أنيس عرفات إن الحمة تشمل جميع المركبات بكافة أنواعها والدرجات النارية بنسبة 50% من رسوم الترخيص.وأضاف عرفات خلال حديث مع إذاعة (الأقصى) أن الحملة تشمل تخفيض 50% على رسوم رخص القيادة ويمكن الاستفادة لعشر سنوات، بالإضافة لتخفيض 50% على الرسوم المترتبة على الضريبة الخاصة بالمركبات العمومي والتجاري.ولفت إلى أنه بإمكان أي مواطن الاستفادة من حملة التخفيض بما يخص رخص القيادة في حال كانت سارية المفعول أو انتهت يمكن الاستفادة من الحملة.وأشار إلى أنه يحق للموظف الاستفادة من الحملة من خلال الدفع عن طريق المستحقات بنسبة الحملة 50% ويحق الاستفادة للشخص نفسه أو زوجته أو أبنائه.في ذات السياق، بين الناطق بإسم الوزارة أن الحملة تشمل تخفيض 50% على وسائل الإبحار الحسكات واللنشات الخاصة بالصيادين.