شؤون فلسطينية

المواصلات بغزة تتحدث عن تفاصيل حملة التسهيلات الأخيرة

المواصلات بغزة تتحدث عن تفاصيل حملة التسهيلات الأخيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وزارة النقل والمواصلات في غزة، اليوم السبت، عن تفاصيل حملة التسهيلات والتخفيضات التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً.

وقال المتحدث بإسم الوزارة أنيس عرفات  إن الحمة تشمل جميع المركبات بكافة أنواعها والدرجات النارية بنسبة 50% من رسوم الترخيص.

وأضاف عرفات خلال حديث مع إذاعة (الأقصى) أن الحملة تشمل تخفيض 50% على رسوم رخص القيادة ويمكن الاستفادة لعشر سنوات، بالإضافة لتخفيض 50% على الرسوم المترتبة على الضريبة الخاصة بالمركبات العمومي والتجاري.

ولفت إلى أنه بإمكان أي مواطن الاستفادة من حملة التخفيض بما يخص رخص القيادة في حال كانت سارية المفعول أو انتهت يمكن الاستفادة من الحملة.

وأشار إلى أنه يحق للموظف الاستفادة من الحملة من خلال الدفع عن طريق المستحقات بنسبة الحملة 50% ويحق الاستفادة للشخص نفسه أو زوجته أو أبنائه.

في ذات السياق، بين الناطق بإسم الوزارة أن الحملة تشمل تخفيض 50% على وسائل الإبحار الحسكات واللنشات الخاصة بالصيادين.

أخبار ذات صلة

إصابة صيادين اثنين برصاص الاحتلال في بحر شمال غزة

إصابة صيادين اثنين برصاص الاحتلال في بحر شمال غزة

الديمقراطية ترحب باعتماد الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا قرارًا بإعلان إسرائيل (دولة فصل عنصري)

الديمقراطية ترحب باعتماد الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا قرارًا بإعلان إسرائيل (دولة فصل عنصري)

المرابطة حلواني: الأقصى عقيدة والدفاع عنه أمانة في أعناقنا

المرابطة حلواني: الأقصى عقيدة والدفاع عنه أمانة في أعناقنا

إحصائية حوادث السير في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي

إحصائية حوادث السير في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي

المواصلات بغزة تتحدث عن تفاصيل حملة التسهيلات الأخيرة

المواصلات بغزة تتحدث عن تفاصيل حملة التسهيلات الأخيرة

لليوم الـ59.. الأسير الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام بوضع صحي خطير

لليوم الـ59.. الأسير الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام بوضع صحي خطير

المرور بغزة: إصابتان بحوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: إصابتان بحوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

لجنة الانتخابات: سنلتقي المستوى السياسي للحث على إصدار قرار بإجراء الانتخابات المحلية بغزة

لجنة الانتخابات: سنلتقي المستوى السياسي للحث على إصدار قرار بإجراء الانتخابات المحلية بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية ترحب باعتماد الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا قرارًا بإعلان إسرائيل (دولة فصل عنصري)

الديمقراطية ترحب باعتماد الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا قرارًا بإعلان إسرائيل (دولة فصل عنصري)

المرور بغزة: إصابتان بحوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: إصابتان بحوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

فتوح يدين جريمة إعدام الشهيد محمد رمانة

فتوح يدين جريمة إعدام الشهيد محمد رمانة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

إصابة شاب برصاص الاحتلال في أريحا

إصابة شاب برصاص الاحتلال في أريحا

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة

لجنة التحقيق الأممية: الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب عواقب قانونية لوضع حد لها

لجنة التحقيق الأممية: الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب عواقب قانونية لوضع حد لها

منوعات

أسعار ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل بشكل واسع

أسعار ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل بشكل واسع

بإطلالة أنثوية ساحرة.. ابنة هيفاء وهبي تخطف أنظار متابعيها

بإطلالة أنثوية ساحرة.. ابنة هيفاء وهبي تخطف أنظار متابعيها

بسعر خيالي.. نانسي عجرم تتألق يفستان أبيض مطرّز بحجر الراين

بسعر خيالي.. نانسي عجرم تتألق يفستان أبيض مطرّز بحجر الراين

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة موسم الرياض 2023

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة موسم الرياض 2023

صورة: مي العيدان تنشر وثيقة زواج لـ فنان مشهور بعد إنكاره لزوجته

صورة: مي العيدان تنشر وثيقة زواج لـ فنان مشهور بعد إنكاره لزوجته

رامي صبري يخرج عن صمته ويكشف الأسباب الحقيقية لإلغاء حفله بالإسكندرية

رامي صبري يخرج عن صمته ويكشف الأسباب الحقيقية لإلغاء حفله بالإسكندرية

صور: رضوى الشربيني تحتفل في عيد ميلادها بإطلالة أنثوية ملفتة

صور: رضوى الشربيني تحتفل في عيد ميلادها بإطلالة أنثوية ملفتة

فيديو: رقصة نانسي عجرم مع فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

فيديو: رقصة نانسي عجرم مع فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

بعد سخريته منها.. ياسمين عز تقرّر مقاضاة الإعلامي نيشان

بعد سخريته منها.. ياسمين عز تقرّر مقاضاة الإعلامي نيشان

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

عربي

الغنوشي يعلن الشروع في الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله

الغنوشي يعلن الشروع في الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله

فاجعة العراق.. وفاة أم وشقيق العروس متأثرين بإصابتهما في الحريق

فاجعة العراق.. وفاة أم وشقيق العروس متأثرين بإصابتهما في الحريق

ليبيا: أوامر بحبس أربعة مسؤولين في درنة

ليبيا: أوامر بحبس أربعة مسؤولين في درنة

السودان: عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بالخرطوم

السودان: عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بالخرطوم