شؤون فلسطينية

لليوم الـ59.. الأسير الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام بوضع صحي خطير

لليوم الـ59.. الأسير الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام بوضع صحي خطير
الأسير كايد الفسفوس
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسير كايد الفسفوس (34 عاماً) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ59 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، بوضع صحي خطير، وسط تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه الاستجابة لمطلبه.

وقال نادي الأسير في بيان، أمس الجمعة، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير الفسفوس أمس من زنازين سجن (عسقلان)، إلى عيادة سجن (الرملة)، عقب معاناته من أوضاع صحية صعبة، ما يشكل خطورة على حياته.

وأضاف أن عملية نقل الفسفوس إلى عيادة سجن (الرملة)، بدلاً من نقله إلى مستشفى (مدني)، رسالة بأن الاحتلال ماضٍ في عملية انتقام ممنهجة بحقه.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعادت اعتقال الفسفوس في الثاني من أيار/ مايو 2023، وحولته إلى الاعتقال إداري، وهو أسير سابق أمضى نحو سبع سنوات في السجون.

وكان الفسفوس قد خاض إضراباً عن الطعام في نهاية شهر أيار/ مايو وبداية حزيران/ يونيو المنصرم، واستمر لمدة تسعة أيام، كما أنه خاض عام 2021 إضراباً ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة (131) يوماً.

والفسفوس متزوج وأب لطفلة، وله ثلاثة أشقاء آخرين معتقلين إداريا وهم: خالد (35 عاماً)، وأكرم (39 عاماً)، وحافظ (40 عاما)، كما أن عائلته تعرضت لعمليات تنكيل، في إطار جريمة (العقاب الجماعي).

أخبار ذات صلة

إصابة صيادين اثنين برصاص الاحتلال في بحر شمال غزة

إصابة صيادين اثنين برصاص الاحتلال في بحر شمال غزة

الديمقراطية ترحب باعتماد الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا قرارًا بإعلان إسرائيل (دولة فصل عنصري)

الديمقراطية ترحب باعتماد الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا قرارًا بإعلان إسرائيل (دولة فصل عنصري)

المرابطة حلواني: الأقصى عقيدة والدفاع عنه أمانة في أعناقنا

المرابطة حلواني: الأقصى عقيدة والدفاع عنه أمانة في أعناقنا

إحصائية حوادث السير في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي

إحصائية حوادث السير في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي

المواصلات بغزة تتحدث عن تفاصيل حملة التسهيلات الأخيرة

المواصلات بغزة تتحدث عن تفاصيل حملة التسهيلات الأخيرة

لليوم الـ59.. الأسير الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام بوضع صحي خطير

لليوم الـ59.. الأسير الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام بوضع صحي خطير

المرور بغزة: إصابتان بحوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: إصابتان بحوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

لجنة الانتخابات: سنلتقي المستوى السياسي للحث على إصدار قرار بإجراء الانتخابات المحلية بغزة

لجنة الانتخابات: سنلتقي المستوى السياسي للحث على إصدار قرار بإجراء الانتخابات المحلية بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية ترحب باعتماد الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا قرارًا بإعلان إسرائيل (دولة فصل عنصري)

الديمقراطية ترحب باعتماد الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا قرارًا بإعلان إسرائيل (دولة فصل عنصري)

المرور بغزة: إصابتان بحوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: إصابتان بحوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

فتوح يدين جريمة إعدام الشهيد محمد رمانة

فتوح يدين جريمة إعدام الشهيد محمد رمانة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

إصابة شاب برصاص الاحتلال في أريحا

إصابة شاب برصاص الاحتلال في أريحا

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة

لجنة التحقيق الأممية: الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب عواقب قانونية لوضع حد لها

لجنة التحقيق الأممية: الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب عواقب قانونية لوضع حد لها

منوعات

أسعار ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل بشكل واسع

أسعار ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل بشكل واسع

بإطلالة أنثوية ساحرة.. ابنة هيفاء وهبي تخطف أنظار متابعيها

بإطلالة أنثوية ساحرة.. ابنة هيفاء وهبي تخطف أنظار متابعيها

بسعر خيالي.. نانسي عجرم تتألق يفستان أبيض مطرّز بحجر الراين

بسعر خيالي.. نانسي عجرم تتألق يفستان أبيض مطرّز بحجر الراين

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة موسم الرياض 2023

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة موسم الرياض 2023

صورة: مي العيدان تنشر وثيقة زواج لـ فنان مشهور بعد إنكاره لزوجته

صورة: مي العيدان تنشر وثيقة زواج لـ فنان مشهور بعد إنكاره لزوجته

رامي صبري يخرج عن صمته ويكشف الأسباب الحقيقية لإلغاء حفله بالإسكندرية

رامي صبري يخرج عن صمته ويكشف الأسباب الحقيقية لإلغاء حفله بالإسكندرية

صور: رضوى الشربيني تحتفل في عيد ميلادها بإطلالة أنثوية ملفتة

صور: رضوى الشربيني تحتفل في عيد ميلادها بإطلالة أنثوية ملفتة

فيديو: رقصة نانسي عجرم مع فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

فيديو: رقصة نانسي عجرم مع فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

بعد سخريته منها.. ياسمين عز تقرّر مقاضاة الإعلامي نيشان

بعد سخريته منها.. ياسمين عز تقرّر مقاضاة الإعلامي نيشان

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

عربي

الغنوشي يعلن الشروع في الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله

الغنوشي يعلن الشروع في الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله

فاجعة العراق.. وفاة أم وشقيق العروس متأثرين بإصابتهما في الحريق

فاجعة العراق.. وفاة أم وشقيق العروس متأثرين بإصابتهما في الحريق

ليبيا: أوامر بحبس أربعة مسؤولين في درنة

ليبيا: أوامر بحبس أربعة مسؤولين في درنة

السودان: عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بالخرطوم

السودان: عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بالخرطوم