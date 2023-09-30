لليوم الـ59.. الأسير الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام بوضع صحي خطير

رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسير كايد الفسفوس (34 عاماً) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ59 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، بوضع صحي خطير، وسط تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه الاستجابة لمطلبه.وقال نادي الأسير في بيان، أمس الجمعة، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير الفسفوس أمس من زنازين سجن (عسقلان)، إلى عيادة سجن (الرملة)، عقب معاناته من أوضاع صحية صعبة، ما يشكل خطورة على حياته.وأضاف أن عملية نقل الفسفوس إلى عيادة سجن (الرملة)، بدلاً من نقله إلى مستشفى (مدني)، رسالة بأن الاحتلال ماضٍ في عملية انتقام ممنهجة بحقه.وكانت سلطات الاحتلال قد أعادت اعتقال الفسفوس في الثاني من أيار/ مايو 2023، وحولته إلى الاعتقال إداري، وهو أسير سابق أمضى نحو سبع سنوات في السجون.وكان الفسفوس قد خاض إضراباً عن الطعام في نهاية شهر أيار/ مايو وبداية حزيران/ يونيو المنصرم، واستمر لمدة تسعة أيام، كما أنه خاض عام 2021 إضراباً ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة (131) يوماً.والفسفوس متزوج وأب لطفلة، وله ثلاثة أشقاء آخرين معتقلين إداريا وهم: خالد (35 عاماً)، وأكرم (39 عاماً)، وحافظ (40 عاما)، كما أن عائلته تعرضت لعمليات تنكيل، في إطار جريمة (العقاب الجماعي).