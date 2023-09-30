ترامب يهاجم منافسيه في الحزب الجمهوري

رام الله - دنيا الوطنهاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منافسيه في الترشح عن الحزب الجمهوري لانتخابات 2024، خصوصا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.وقال ترامب أمام جمهور مؤيد له في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في كاليفورنيا: "كنت أنا من أعاد اللون الأحمر إلى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو"، في إشارة إلى دي سانتيس. ومستذكرا الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، أكد ترامب "بدوني لكان ميتا".ووصف ترامب أيضا كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي بأنه "خاسر".ووفقا لاستطلاع حديث أجرته NBC News، يتقدم ترامب بشكل ساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع 59% من نوايا التصويت في مقابل 16% لديسانتيس، أقرب منافسيه.ووعد بأنه إذا عاد إلى السلطة فسيأمر بإصلاح شامل لوزارة العدل "للتحقيق مع كل مدع عام متطرف في أمريكا".