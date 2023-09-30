لجنة الانتخابات: سنلتقي المستوى السياسي للحث على إصدار قرار بإجراء الانتخابات المحلية بغزة

رام الله - دنيا الوطنقالت لجنة الانتخابات المركزية، إن اللجنة تلقت دعوة من قبل القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لبحث ملف الإنتخابات المحلية "البلديات".وأوضح المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل في حديث مع إذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم السبت، أن الإجتماع تم مع جميع الفصائل والمجتمع المدني، مضيفاً "لمسنا التزام وضح من قبل الفصائل خاصة فتح وحماس برغبتهم في إجراء الانتخابات وفق القانون".ولفت كحيل أنه سيتم الاجتماع مع الفصائل والمستوى السياسي والرئيس محمود عباس وعقد لقاءات أخرى لنقل الصورة بشكل أوضح وسيكون هناك اجتماعات عقب صدور القرار بإقامتها لوضع الترتيبات".وأضاف "سنلتقي مع المستوى السياسي لنقل الصورة كما هي والحث على إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء لعقدها في قطاع غزة".