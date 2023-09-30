شؤون فلسطينية

الإضراب يعم محافظة رام الله والبيرة حداداً على روح الشهيد رمانة

الإضراب يعم محافظة رام الله والبيرة حداداً على روح الشهيد رمانة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عمّ الإضراب الشامل، اليوم السبت، محافظة رام الله والبيرة، حداداً على روح الشهيد محمد جبريل رمانة، الذي استشهد، مساء الجمعة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.

واستشهد رمانة بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة كان يستقلها، هو وشاب آخر، قرب مستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة، ما أدى لإصابة الشابين قبل اعتقالهما.

وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد الشاب رمانة متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، كما أصيب الآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية.

وكان جيش الاحتلال قد منع طاقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المركبة المستهدفة لتقديم الإسعاف للشابين، وفق بيان صدر عن الجمعية.

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