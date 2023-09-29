قوات الاحتلال تصيب شابين وتعتقلهما بعد إطلاق النار على مركبة في مدينة البيرة





وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية، بأنها أبلغت وزارة الصحة بإصابة مواطن بجروح خطرة برصاص الاحتلال بالبطن وآخر بجروح طفيفة بالأطراف السفلية في مدينة البيرة



وبحسب مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال نصبوا كمينا لمركبة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.



ووفق المصادر ذاتها، فقد شوهد جنود الاحتلال وهم ينقلون الشابين على حمالات إلى داخل المستوطنة لاعتقالهما، قبل وصول سيارات إسعاف إسرائيلية إلى المكان، دون أن تتضح طبيعة الإصابة التي لحقت بهما.وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)



ولاحقا، أظهرت صور التقطت من موقع إطلاق النار، آثار دماء على الأرض.





رام الله - دنيا الوطنأُصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بعد إطلاق النار على مركبة، قرب مستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.