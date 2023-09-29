دولي

نيويورك: إعلان حالة الطوارئ بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة

نيويورك: إعلان حالة الطوارئ بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة
أمطار نيويورك
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات المحلية في نيوريورك، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في العديد من المناطق، إثر هطول أمطار غزيرة  تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية.

تسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت في الهطول ليل الخميس شمال شرقي الولايات المتحدة، في أضرار واسعة النطاق، بما في ذلك غرق محطات قطارات نيويورك..

كما تأخرت مواعد رحلات محلية ودولية، وتأجل إقلاع بعض الطائرات بالتزامن مع تحذير أطلقته السلطات بشأن سلامة النقل. وفق (سكاي نيوز) بالعربي

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول عبر منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، حالة الطوارئ في نيويورك ولونغ آيلاند شرق المدينة الكبرى وفي وادي هدسون، بسبب "هطول شديد للأمطار".

وأظهرت صور سيارات تسير بصعوبة على طرق غمرتها المياه، وشوارع مسدودة بالكامل بسبب ارتفاع المياه إلى مستوى نوافذ المركبات.

كما غمرت المياه جزئيا محطات لمترو الأنفاق العملاقة في المدينة الكبرى، وتم إغلاق العديد من الخطوط المركزية في بروكلين، وقالت الشركة المشغلة عبر منصة "إكس": "نواصل إزالة المياه الناجمة عن الفيضانات في عدة محطات في بروكلين ومانهاتن".

كما أعلن مطار لاغارديا أن جميع وسائل الوصول إلى المحطة "إيه" مغلقة حاليا.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية الأميركية، فإن الطقس القاسي ناجم عن نظام ضغط منخفض على طول ساحل وسط المحيط الأطلسي، يسحب الهواء الرطب من المحيط "ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية والشرقية".

وتأخذ سلطات نيويورك هذه الفيضانات على محمل الجد، بعدما تسبب الإعصار "إيدا" في مقتل 13 شخصا في سبتمبر 2021 وعشرات آخرين في المنطقة، معظمهم علقوا في أقبية منازل جرى تحويلها إلى شقق في المدينة الضخمة التي تشهد أزمة سكن حادة.

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