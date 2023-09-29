عائلة الطفل ساق الله تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل وفاة نجلها داخل منتجع بغزة









كشفت عائلة الطفل محمد ساق الله، تفاصيل ما جرى مع نجلها الذي توفي، أمس الخميس، إثر تعرضه لصعقة كهربائية، داخل أحد المنتجعات السياحية في مدينة غزة.وقالت والدة الطفل في حديث خاص لـ"دنيا الوطن": لحظة وقوع الحادثة كنت بصوّر في اللعبة، وكان ابني محمد داخل اللعبة، فجأة انتفض نفض على الأرض، بالبداية فكرت وقعة بسيطة، فتحت الباب لقيته على الأرض وأزرق".وتابعت: "حملته وصرت أهز فيه دون جدوى وصرت أصرخ وأقول الولد مات، وتم نقله بعدها على غرفة الاسعافات الأولية لكن حين حمله كانت يديه أشبه بالمشلولات وبلون أزرق".وأوضحت "قبل ما أولادي الـ2 يدخلوا اللعبة، سأل ابني الأكبر القائم على اللعبة بأنهم سبحوا قبل اللعبة، هل بنفع نلعب فيها وهل سيؤثر ذلك عليهم، ليجيبه القائم على اللعبة "بنفع".وأضافت والدة الطفل ساق الله "بعد أن توجهوا لغرفة الإسعاف الموجودة داخل المنتجع حاولوا نصف ساعة إسعافه وكان ميت، دون أن يتصلوا في الإسعاف الخارجي، وحاول أن يطمئنوني بأن نبضه وضغطه وأموره سليمة، وبعد أن يئسوا من حالته اتصلوا على الإسعاف ورفضوا أن أركب معه بالإسعاف ودخلت بالقوة، وعند وصوله للمستشفى وجدوا أنه لا أمل منه بعد محاولة عمل اللازم له".وختمت" أحمّل كامل المسؤولية لصاحب لعبة السيارات الذي سأله ابني الاكبر قبل ركوبهم اللعبة، وأخبره أنهم سبحوا قبل البدء بها".من جانبه، قال ممثل عائلة ساق الله، صالح ساق الله "ما حدث جريمة بكل معنى، لأن هذه الحادثة تتكرر، فاليوم ابن ساق الله محمد وغدًا طفل آخر بسبب الإهمال الكبير الموجود في المنتجعات السياحية في قطاع غزة".وتابع: "النيابة العامة تتابع الموضوع، وذهبت للمنتجع وأجرت تحقيقات ثم أتت على بيت الفقيد وأخذت الإفادة من أهله ووالدته ونحن سنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".وأمس الخميس، لقي الطفل محمد ساق الله، مصرعة، عقب تعرضه لصعقة كهربائية خلال تواجده في أحد المنتجعات السياحية في قطاع غزة.