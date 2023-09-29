دولي

نتنياهو يعتزم عقد جلسة تقييم خاصة للأوضاع الأمنية الأحد المقبل

نتنياهو يعتزم عقد جلسة تقييم خاصة للأوضاع الأمنية الأحد المقبل
نتنياهو يعتزم عقد جلسة تقييم للأوضاع الأمنية الأحد المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 13) الإسرائيلية، مساء اليوم، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد الأحد المقبل جلسة تقييم خاصة للأوضاع الأمنية عقب تصاعد التوترات في مختلف الجبهات.

ونقل موقع (واللا) الإسارئيلي، القول عن مسؤول أمني بأن "الأحداث المحيطة بالمسجد الأقصى قد تعيد إشعال المنطقة مجدداً" لافتًا إلى أن "إسرائيل لم تتعهد بتقديم  تسهيلات لغزة".

وفي وقت سابق اليوم،قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن "قوات الجيش الإسرائيلي تستعد لتدهور الأوضاع الأمنية على حدود قطاع غزة.

وتابعت الصحيفة أن "الوسطاء أبلغوا حماس بأن إسرائيل ستقدم "تسهيلات" لقطاع غزة منها زيادة حصة العمال إلى 20 ألف، ولكن فعلياً لم توافق إسرائيل على ذلك رسمياً، ورغم التفاهمات فإن الوضع أبعد من أن يكون مستقر".

ولفتت إلى أنه "حتى لو تحقق هدوء مؤقت مع غزة، فإن الأسبوعين الأخيرين يثبتان مدى هشاشة الاستقرار الأمني، ومن المتوقع أن تظل احتمالات التصعيد في المنطقة مرتفعة".

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