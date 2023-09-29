شؤون فلسطينية

خوري يسلّم أمين سر الفاتيكان رسالة من الرئيس عباس إلى البابا فرنسيس

خوري يسلّم أمين سر الفاتيكان رسالة من الرئيس عباس إلى البابا فرنسيس
خوري يسلم أمين سر الفاتيكان رسالة من الرئيس إلى البابا فرنسيس
رام الله - دنيا الوطن
سلّم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، اليوم الجمعة، أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الحبر الأعظم البابا فرنسيس، وذلك خلال لقائهما في الفاتيكان.

وحضر اللقاء، مستشار الرئيس عباس، مصطفى أبو الرب، وعضو اللجنة الرئاسية، سفير دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عيسى قسيسية، ونائب حارس الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس.

وتطرق الرئيس الفلسطيني، في رسالته، إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ومقدساته الإسلامية والمسيحية، من انتهاكات واعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

ونقل خوري تحيات الرئيس محمود عباس، مثمنا رسامة بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا كاردينالا في المدينة المقدسة.

وشدد خوري على أهمية رسامة كاردينال في القدس، وأثرها في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني، مشيدا بمواقف قداسة البابا المستمرة والداعمة لصمود أبناء شعبنا، ووقوفه إلى جانب الحق والعدل ورفض الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وتطرق اللقاء إلى ما تتعرض له المدينة المقدسة من محاولات إسرائيلية لتغيير طابعها وهويتها التاريخية والجغرافية، والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في المسجد الأقصى المبارك وجبل الزيتون، إضافة إلى تزوير التاريخ الذي تقوم به ما تسمى "دائرة المعارف الإسرائيلية" من خلال المناهج الدراسية الإسرائيلية التي تقلب الحقائق وتلغي الحضور الفلسطيني الإسلامي والمسيحي، مشيرا إلى خطورة وأبعاد هذا التلاعب في التاريخ والذي يصف غير الإسرائيليين بالغرباء عن الأراضي المقدسة.

بدوره، أكد الكاردينال بارولين، أهمية الصورة الحضارية الثقافية والدينية للمدينة المقدسة، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أراضي عام 1967، مشيرا إلى كلمة الفاتيكان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عبرت عن رفض وقلق الكرسي الرسولي من تصاعد وتيرة الأوضاع في الأراضي المقدسة. كما أكد بارولين أن الفاتيكان يرحب بكافة المبادرات لتحقيق السلام على أسس القرارات الدولية ذات الصلة.

يذكر أن مراسم تنصيب بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا كاردينالا، سيترأسها البابا فرنسيس، يوم غد السبت، وسط حضور رسمي فلسطيني.

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