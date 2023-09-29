شؤون فلسطينية

بالفيديو: الشرطة الفلسطينية توضّح آلية اكتشاف العملة المزيفة من فئة الـ 200 شيكل

بالفيديو: الشرطة الفلسطينية توضّح آلية اكتشاف العملة المزيفة من فئة الـ 200 شيكل
الشرطة الفلسطينية توضّح آلية اكتشاف العملة المزيفة من فئة الـ 200 شيكل
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الشرطة الفلسطينة، اليوم الجمعة، مقطع فيديو توعوي للمواطنين يوضّح الآلية التي يتم من خلالها اكتشاف العملة المزيفة من فئة (200) شيكل الجديدة، حيث يجد الكثير من المواطنين صعوبة في معرفتها.

ويأتي ذلك، بعد أيام من إصدار سلطة النقد تعليمات للمصارف والصرافين تهدف للحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة. 

وتتضمن التعليمات مطالبة البنوك والصرافين بتوفير ماكينات لعد وفحص العملات بالاعتماد على السمات والمواصفات الأمنية وبالتالي تحديد وكشف العملات غير المطابقة للمواصفات والمزورة أو المزيفة.
 
كما طالبت سلطة النقد نشر هذه الماكينات في كافة فروع المصارف والصرافين وتحديث هذه الماكينات باستمرار بما يمكنها من التعرف على العملات غير السليمة واكتشاف وتمييز العملات المشتبه بتزويرها وتزييفها.
 
وشددت سلطة النقد على أن استخدام الجمهور للقنوات الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية يعتبر بديلاً آمناً وأقل مخاطرة من التعامل مع النقد الورقي، ويقلل خطر التعامل بالعملات المزورة والمزيفة.
 
وتسعى سلطة النقد ضمن إستراتيجيتها المعتمدة بعنوان التحول الرقمي إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الحديث في العمليات المالية والتجارية وخفض استخدام النقد الورقي.

 

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