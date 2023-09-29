دولي

تفاصيل زيارة وزير السياحة الإسرائيلي إلى السعودية

تفاصيل زيارة وزير السياحة الإسرائيلي إلى السعودية
تفاصيل زيارة وزير السياحة الإسرائيلي إلى السعودية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مكتب وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، اليوم الجمعة، تفاصيل زيارته للعاصمة السعودية الرياض ولقائه عدداً من قادة دول العالم.

وبحسب بيانٍ صادر عن مكتب الوزير، فإن "وزير السياحة حاييم كاتس وصل إلى تل أبيب في ختام الزيارة الدبلوماسية للرياض عاصمة السعودية".

وأضح البيان أن "الوزير عقد لقاءات مع العديد من القادة من جميع أنحاء العالم، منهم وزير السياحة الهندي، ووزير السياحة القبرصي، ووزير سياحة موناكو، ووزير السياحة المالطي، ووزيرة السياحة الكرواتية، ووزير الاقتصاد القيرغيزي، ووزير التجارة البحريني، ووزيرة السياحة الألبانية، ووزيرة السياحة التنزانية، ونائب رئيس وزراء جزر البهاما، ونائب وزير السياحة اليوناني، ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان الأوروبي".

ويُشار إلى أن كاتس والوفد المرافق له، قد وصلوا العاصمة السعودية، الرياض، الثلاثاء المنصرم، في زيارة تعتبر الأول من نوعها، للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

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تفاصيل زيارة وزير السياحة الإسرائيلي إلى السعودية

تفاصيل زيارة وزير السياحة الإسرائيلي إلى السعودية

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