قوات الاحتلال تعتقل رئيس بلدية ديراستيا قضاء سلفيت

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب، عقب مشاركته بالمسيرة الأسبوعية في منطقة القعدة غرب سلفيت.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فراس ذياب، وشقيقه علي، أثناء مشاركتهما في المسيرة الأسبوعية، وأداء الصلاة فوق أراضي منطقة القعدة، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين.ويشار إلى أن عشرات المستوطنين أقاموا قبل عدة أسابيع بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في منطقة القعدة، وقاموا بشق طريق ترابية للمنطقة، وتمديد شبكات مياه وكهرباء.