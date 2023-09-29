الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك العسكريين محيط نابلس

أفادت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، بأن قات الاحتلال أغلقت حاجزي حوارة وبيت فوريك العسكريين في محيط نابلس، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المدينة.



وبحسب المصادر ذاتها، فإن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجزين، منعت المواطنين من الدخول إلى المدينة، ما تسبب بأزمة خانقة في المكان. وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)





رام الله - دنيا الوطن