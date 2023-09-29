48 إصابة بالاختناق جرّاء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

أعلن الهلال الأحمر، اليوم الجمعة، إصابة 48 مواطناً بالاختناق وقنابل الغاز المباشرة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.



وأفاد مدير الإسعاف في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بقنابل غاز بشكل مباشر، أحدهم بالوجه، واثنان بالصدر، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.



وأضاف بأن الطواقم قدمت العلاج لـ23 حالة اختناق بالغاز السام أيضا، من بينهم صحفية ومتضامن أجنبيان.



وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، تجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين.





رام الله - دنيا الوطن