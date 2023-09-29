إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأفادت المصادر الطبية، اليوم الجمعة، بإصابة أربعة مواطنين بالرصاص المعدني والاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، والتي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ما أدى لإصابة أربعة منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق، نقلت إحداها الى المستشفى، فيما عولجت باقي الإصابات ميدانيا.