الغنوشي يعلن الشروع في الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله

رام الله - دنيا الوطنأعلن زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، شروعه بالإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية احتجاجاً على اعتقاله من قِبل السلطات التونسية.وقالت حركة النهضة التونسية، اليوم الجمعة، إنّ زعيمها راشد الغنوشي، دخل في إضراب عن الطعام داخل سجنه ابتداء من اليوم إضرابا عن الطعام لمدة 3 أيام متتالية دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم".وتابعت في بيان لها "نطالب السلطة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا ونحمّلها مسؤولية أي ضرر يلحق بصحة وسلامة الأخوين المضربين (راشد الغنوشي وجوهر بن مبارك)".وفق (روسيا اليوم)وأصدر القضاء التونسي في أيار/ مايو الماضي، حكما بالسجن لمدة عام بحق زعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي، بتهمة "التحريض على قوات الأمن والإساءة لأجهزة الدولة."