عربي

الغنوشي يعلن الشروع في الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله

الغنوشي يعلن الشروع في الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله
راشد الغنوشي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، شروعه بالإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية احتجاجاً على اعتقاله من قِبل السلطات التونسية.

وقالت حركة النهضة التونسية، اليوم الجمعة، إنّ زعيمها راشد الغنوشي، دخل في إضراب عن الطعام داخل سجنه ابتداء من اليوم إضرابا عن الطعام لمدة 3 أيام متتالية دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم".

وتابعت في بيان لها "نطالب السلطة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا ونحمّلها مسؤولية أي ضرر يلحق بصحة وسلامة الأخوين المضربين (راشد الغنوشي وجوهر بن مبارك)".وفق (روسيا اليوم)

وأصدر القضاء التونسي في أيار/ مايو الماضي، حكما بالسجن لمدة عام بحق زعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي، بتهمة "التحريض على قوات الأمن والإساءة لأجهزة الدولة."

أخبار ذات صلة

الغنوشي يعلن الشروع في الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله

الغنوشي يعلن الشروع في الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله

فاجعة العراق.. وفاة أم وشقيق العروس متأثرين بإصابتهما في الحريق

فاجعة العراق.. وفاة أم وشقيق العروس متأثرين بإصابتهما في الحريق

ليبيا: أوامر بحبس أربعة مسؤولين في درنة

ليبيا: أوامر بحبس أربعة مسؤولين في درنة

السودان: عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بالخرطوم

السودان: عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بالخرطوم

الداخلية العراقية: 50% من مصابي حريق الحمدانية في حالة حرجة

الداخلية العراقية: 50% من مصابي حريق الحمدانية في حالة حرجة

لحظات مؤثرة.. شاهد أول ظهور للعروسين بعد فاجعة صالة الأفراح في العراق

لحظات مؤثرة.. شاهد أول ظهور للعروسين بعد فاجعة صالة الأفراح في العراق

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يعزي العراق في ضحايا حريق نينوى

أمين عام "التعاون الإسلامي" يعزي العراق في ضحايا حريق نينوى

آلاف العراقيين يشيعون مجموعة من ضحايا حريق نينوى

آلاف العراقيين يشيعون مجموعة من ضحايا حريق نينوى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك العسكريين محيط نابلس

الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك العسكريين محيط نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم محاولتهم اجتياز السياج شرق القطاع

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم محاولتهم اجتياز السياج شرق القطاع

قوات القمع تقتحم قسم (5) في سجن ريمون وتنقل أسرى للزنازين والتحقيق

قوات القمع تقتحم قسم (5) في سجن ريمون وتنقل أسرى للزنازين والتحقيق

القدس: إصابة شاب برصاصة معدنية في عينه بمخيم قلنديا

القدس: إصابة شاب برصاصة معدنية في عينه بمخيم قلنديا

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

تعليق فلسطيني على قرار الكنيسة الأنجليكانية بجنوب إفريقيا إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري

تعليق فلسطيني على قرار الكنيسة الأنجليكانية بجنوب إفريقيا إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري

قطاع غزة: إحصائية حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: إحصائية حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال واعتقال آخر في مدينة البيرة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال واعتقال آخر في مدينة البيرة

منوعات

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

طليقة شريف منير تردّ على اتهامها بخطفه من زوجته الأولى

طليقة شريف منير تردّ على اتهامها بخطفه من زوجته الأولى

هل وافقت علا غانم على طلب طليقها عقد جلسة صلح؟

هل وافقت علا غانم على طلب طليقها عقد جلسة صلح؟

بقميص شفاف.. نجل راغب علامة يثير ضجة واسعة بظهوره الأخير

بقميص شفاف.. نجل راغب علامة يثير ضجة واسعة بظهوره الأخير

بالصور: ياسمين صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية والجمهور يغازلها

بالصور: ياسمين صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية والجمهور يغازلها

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

عربي

الغنوشي يعلن الشروع في الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله

الغنوشي يعلن الشروع في الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله

ليبيا: أوامر بحبس أربعة مسؤولين في درنة

ليبيا: أوامر بحبس أربعة مسؤولين في درنة

السودان: عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بالخرطوم

السودان: عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بالخرطوم

لحظات مؤثرة.. شاهد أول ظهور للعروسين بعد فاجعة صالة الأفراح في العراق

لحظات مؤثرة.. شاهد أول ظهور للعروسين بعد فاجعة صالة الأفراح في العراق