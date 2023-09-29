الاحتلال يصدر قراراً "غير معتاد" بشأن المستوطن قاتل الشهيد قصي معطان

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قراراً جديداً و"غير معتاد"، بشأن المستوطن "إليشع يارد"، قاتل الشهيد قصي معطان، في قرية برقة بنابلس، في الرابع من آب/ أغسطس الماضي.



وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية، فإن "جنرال القيادة الوسطى يهودا فوكس، أصدر أمراً إدارياً ضد إليشع يارد، الضالع في قتل الفلسطيني قصي معطان في برقة، بإبعاده عن جميع مناطق الضفة لمدة ستة أشهر".





وأضافت: "كما ينص القرار بمنع يارد من الاتصال بالعديد من المستوطنين، ومن التواصل مع الحاخام مناحيم بن شاحار، وهو حاخام متطرف معروف في الضفة".





رام الله - دنيا الوطن