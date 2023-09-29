شؤون فلسطينية

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي
جانب من أداة صلاة الفجر في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى آلاف المصلين صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي فجر اليوم الجمعة، مؤكدين على إسلامية المسجدين ورافضين لانتهاكات الاحتلال.

وشهدت باحات المسجد الأقصى توافد آلاف المصلين من أنحاء متفرقة من مدينة القدس وضواحيها وأراضي عام 1948، ومن استطاع من الوصول للمسجد من أهالي الضفة الغربية.

وأعقب صلاة الفجر جلسات ذكر ومواعظ دينية، وتوزيع المشروبات الساخنة على المصلين والإفطارات الجماعية في باحات المسجد.

وفي الخليل، لبى مئات المصلين نداء الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي، مؤكدين على إسلامية المسجد ورفضاً لتدنيسه من الاحتلال ومستوطنيه.

وأمس الخميس، شارك آلاف المواطنين في احتفال إحياء ذكرى المولد النبوي داخل المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وسط تعليق للزينة في البلدة القديمة لمدينتي القدس والخليل.

ونجح الفلسطينيون في الوصول إلى المسجدين وإحياء ذكرى المولد النبوي، رغم عراقيل الاحتلال وإجراءاته الأمنية المشددة في الخليل.

 

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