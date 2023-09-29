شؤون فلسطينية

تعليق فلسطيني على قرار الكنيسة الأنجليكانية بجنوب إفريقيا إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري

تعليق فلسطيني على قرار الكنيسة الأنجليكانية بجنوب إفريقيا إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري
الكنيسة الأنجليكانية
رام الله - دنيا الوطن
رحب روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا، إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري والذي اعتمدته اللجنة الدائمة الإقليمية للكنيسة خلال اجتماعها أول أمس الأربعاء.

وقال فتوح، في بيان، الجمعة، إن هذا القرار "انتصار لعدالة قضيتنا الفلسطينية، ويعبر عن مدى الظلم والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة اقتحام دور العبادة الإسلامية والمسيحية والاعتداء على رجال الدين المسيحين، وعمليات القمع التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية، وحرمان الحقوق الدينية وحرية العبادات في كنائس القدس". 

وأضاف أن "ما يتعرض له الوجود المسيحي وأماكن العبادة من تخريب للكنائس وممتلكاتها دليل واضح على أن الحكومة العنصرية لا تميز بين دور العبادة المسيحية والإسلامية".

وشكر فتوح الكنيسة الأنجليكانية على "هذا الموقف الأخلاقي الذي يفضح عنصرية الاحتلال"، مطالباً كافة الكنائس ورجال الدين والأحرار في العالم بإعلاء صوتهم في وجه انتهاكات وعنصرية الاحتلال كي تتحقق العدالة للشعب الفلسطيني ويمارس حقه بالعبادة وحريته بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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