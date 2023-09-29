شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا بالبحر المتوسط خلال 2023

الأمم المتحدة: أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا بالبحر المتوسط خلال 2023
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، مصرع وفقدان أكثر من 2500 شخص، أثناء محاولتهم عبور البحرالأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام الجاري

وقالت روفين مينيكديويلا، مديرة مكتب المفوضية في نيويورك،  خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص لأزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، إنه "حتى 24 أيلول/سبتمبر، تم إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود في عام 2023. ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار الثلثين، مقارنة بـ1680 شخصاً خلال الفترة نفسها من عام 2022".

وشدّدت على أن "أرواحاً تُزهق أيضاً على الأرض بعيداً عن أنظار الرأي العام"، مشيرة إلى أن "الرحلة من غرب أو شرق إفريقيا والقرن الإفريقي إلى نقاط انطلاق على الساحل تظلّ من أخطر الرحلات في العالم"، وفق (العربية نت).

وأضافت أن "اللاجئين والمهاجرين الذين يسافرون عبر الطرق البرية من إفريقيا جنوب الصحراء يواجهون خطر الموت وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل خطوة".

ووفق الأرقام التي أعلنتها روفين مينيكديويلا، وصل في الفترة بين مطلع العام و24 أيلول/سبتمبر 2023 إجمالي 186 ألف مهاجر إلى جنوب أوروبا (إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا)، من بينهم 130 ألفاً إلى إيطاليا، "بزيادة قدرها 83% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022".

أخبار ذات صلة

تعليق فلسطيني على قرار الكنيسة الأنجليكانية بجنوب إفريقيا إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري

تعليق فلسطيني على قرار الكنيسة الأنجليكانية بجنوب إفريقيا إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري

قطاع غزة: إحصائية حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: إحصائية حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأمم المتحدة: أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا بالبحر المتوسط خلال 2023

الأمم المتحدة: أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا بالبحر المتوسط خلال 2023

إصابة مواطن برصاص الاحتلال واعتقال آخر في مدينة البيرة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال واعتقال آخر في مدينة البيرة

إعلام إسرائيلي: الجيش أنقذ جنوداً دخلوا بالخطأ إلى مخيم قلنديا

إعلام إسرائيلي: الجيش أنقذ جنوداً دخلوا بالخطأ إلى مخيم قلنديا

الاحتلال يعلن نيته تدمير منزلي أسيرين في الخليل

الاحتلال يعلن نيته تدمير منزلي أسيرين في الخليل

تعرّف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين

تعرّف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تعرّف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين

تعرّف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين

الاحتلال يعتقل 3 شبان من العوجا شمال أريحا

الاحتلال يعتقل 3 شبان من العوجا شمال أريحا

&quot;اجتماع المانحين&quot; يطالب اسرائيل بوقف إجراءتها التعسفية ضد الفلسطينيين

"اجتماع المانحين" يطالب اسرائيل بوقف إجراءتها التعسفية ضد الفلسطينيين

أبو هولي يبحث مع ممثل المانيا في فلسطين أوضاع المخيمات وأزمة أونروا المالية

أبو هولي يبحث مع ممثل المانيا في فلسطين أوضاع المخيمات وأزمة أونروا المالية

الخارجية ترحب برفع عضوية فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخارجية ترحب برفع عضوية فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال الخليل

إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال الخليل

النائب زعارير: انتفاضة الأقصى أثبتت امتلاك شعبنا عزيمة لا تكسر

النائب زعارير: انتفاضة الأقصى أثبتت امتلاك شعبنا عزيمة لا تكسر

الاحتلال يفرض إغلاقاً جديداً على الضفة ومعابر غزة

الاحتلال يفرض إغلاقاً جديداً على الضفة ومعابر غزة

منوعات

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

طليقة شريف منير تردّ على اتهامها بخطفه من زوجته الأولى

طليقة شريف منير تردّ على اتهامها بخطفه من زوجته الأولى

هل وافقت علا غانم على طلب طليقها عقد جلسة صلح؟

هل وافقت علا غانم على طلب طليقها عقد جلسة صلح؟

بقميص شفاف.. نجل راغب علامة يثير ضجة واسعة بظهوره الأخير

بقميص شفاف.. نجل راغب علامة يثير ضجة واسعة بظهوره الأخير

بالصور: ياسمين صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية والجمهور يغازلها

بالصور: ياسمين صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية والجمهور يغازلها

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

عربي

السودان: عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بالخرطوم

السودان: عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بالخرطوم

لحظات مؤثرة.. شاهد أول ظهور للعروسين بعد فاجعة صالة الأفراح في العراق

لحظات مؤثرة.. شاهد أول ظهور للعروسين بعد فاجعة صالة الأفراح في العراق

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يعزي العراق في ضحايا حريق نينوى

أمين عام "التعاون الإسلامي" يعزي العراق في ضحايا حريق نينوى

آلاف العراقيين يشيعون مجموعة من ضحايا حريق نينوى

آلاف العراقيين يشيعون مجموعة من ضحايا حريق نينوى