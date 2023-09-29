الأمم المتحدة: أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا بالبحر المتوسط خلال 2023

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، مصرع وفقدان أكثر من 2500 شخص، أثناء محاولتهم عبور البحرالأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام الجاري



وقالت روفين مينيكديويلا، مديرة مكتب المفوضية في نيويورك، خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص لأزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، إنه "حتى 24 أيلول/سبتمبر، تم إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود في عام 2023. ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار الثلثين، مقارنة بـ1680 شخصاً خلال الفترة نفسها من عام 2022".



وشدّدت على أن "أرواحاً تُزهق أيضاً على الأرض بعيداً عن أنظار الرأي العام"، مشيرة إلى أن "الرحلة من غرب أو شرق إفريقيا والقرن الإفريقي إلى نقاط انطلاق على الساحل تظلّ من أخطر الرحلات في العالم"، وفق (العربية نت).



وأضافت أن "اللاجئين والمهاجرين الذين يسافرون عبر الطرق البرية من إفريقيا جنوب الصحراء يواجهون خطر الموت وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل خطوة".



ووفق الأرقام التي أعلنتها روفين مينيكديويلا، وصل في الفترة بين مطلع العام و24 أيلول/سبتمبر 2023 إجمالي 186 ألف مهاجر إلى جنوب أوروبا (إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا)، من بينهم 130 ألفاً إلى إيطاليا، "بزيادة قدرها 83% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022".



رام الله - دنيا الوطن