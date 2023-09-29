إصابة مواطن برصاص الاحتلال واعتقال آخر في مدينة البيرة

رام الله - دنيا الوطنأصيب، صباح اليوم الجمعة، مواطن جراء استهداف مركبته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي الحي، فيما اعتقل آخر، في مدينة البيرة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة، بالقرب من حاجز البيرة الشمالي، ما أدى لإصابة مواطن -لم تعرف هويته بعد-، ودون أن تتضح تفاصيل عن وضعه الصحي.ولفتت المصادر ذاتها إلى أن تلك القوات اعتقلت المواطن بهاء حسونة، بعد أن داهمت منزله في حي البالوع بالمدينة.وفي سياق آخر، اندلعت مواجهات في بلدة بيرزيت شمال رام الله بين الشبان وجنود الاحتلال.