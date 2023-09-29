شؤون فلسطينية

العمادي: نجحنا في التوصل إلى تفاهمات تنهي حالة التوتر بقطاع غزة

العمادي: نجحنا في التوصل إلى تفاهمات تنهي حالة التوتر بقطاع غزة
السفير القطري محمد العمادي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية، مساء الخميس، إن "قطر نجحت في التوسط للتوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وغزة، لإعادة فتح معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة".

ونقلت الوكالة عن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قوله إن "قطر نجحت في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، من خلال وساطتها للتوصل إلى تفاهم لإعادة فتح المعبر أمام العمال الفلسطينيين".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد قررت إعادة فتح معبر بيت حانون/ إيرز، شمال قطاع غزة، يوم أمس الخميس، والسماح بدخول عمال القطاع، وجميع الفئات.

يأتي ذلك بعد إغلاق الاحتلال للمعبر، ومنع عبور عمال قطاع غزة، لمدة أسبوعين، وقال إن إعادة فتحه "سيخضع لتقييم مستمر لتطورات الوضع الأمني".

ولقرابة ثلاثة أسابيع، شهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، وخروج مظاهرات جماهيرية يومية، نصرة للمسجد الأقصى ورفضاً للحصار، فيما اعتدت قوات الاحتلال على الشبان المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وإصابات بجراح مختلفة.

كما استهدف الاحتلال نقاط للضبط الميداني شرق القطاع، على مدار الأيام الماضية، وواصل إغلاق معبر بيت حانون أمام العمال لـ13 يوماً على التوالي، رداً على المظاهرات وبحجة "الأعياد اليهودية"، قبل أن يعيد فتحه الخميس.

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إغلاق جديد

وفي استمرار للإغلاقات بذريعة الأعياد اليهودية، قررت سلطات الاحتلال، فرض إغلاق جديد وشامل على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة، ابتداء من اليوم الجمعة، ولمدة ثمانية أيام، بسبب ما يسمى عيد "العُرش".

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