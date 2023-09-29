شؤون فلسطينية

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين اليوم الجمعة حاراً نسبياً إلى حار وصافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرفية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون طقس فلسطين صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون طقس فلسطين يوم غد السبت صافياً إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون طقس فلسطين يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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