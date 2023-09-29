تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكوناليوم الجمعة حاراً نسبياً إلى حار وصافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرفية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكونصافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.كما يكونيوم غد السبت صافياً إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد بأن يكونيوم الأحد المقبل غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والاثنين، يكونغائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.