الاحتلال يعتقل 3 شبان من العوجا شمال أريحا

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، 3 شبان من بلدة العوجا شمال أريحا.وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مركزا تعليميا في بلدة العوجا واعتقلت كلا من: حبيب حسن إبراهيم جوهر العمر (19 عاما)، وحذيفة كامل مفلح سويدات (17 عاما)، ومحمد ذياب ذيب عشيبات العمر (18 عاما).وأضاف، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في العوجا عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين.