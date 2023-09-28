الخارجية ترحب برفع عضوية فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتصويت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والستين على مشروع قرار بعنوان "وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية" والذي تضمن اعتماد تسمية دولة فلسطين ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق.وحصل القرار على تصويت اغلبية الدول ب92 صوت، وامتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة ٥ دول فقط.وقامت غالبية الدول العربية ومجموعة الـ77 والصين وتركيا برعاية القرار، وقدمت جمهورية مصر العربية مشروع القرار نيابة عن الدول الراعية.وأكدت الخارجية، في بيان لها، أنها مستمرة في العمل من اجل تثبيت ليس فقط الاسم لدولة فلسطين، وانما كامل الامتيازات المستحقة للوصول إلى العضوية الكاملة في الوكالة المذكورة.