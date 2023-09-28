شؤون فلسطينية

إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال الخليل

إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان بالرصاص الحي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام.

وأضافت أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الفخذ والركبة، وتم نقلهما الى أحد المراكز الطبية في البلدة لتلقي العلاج، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.

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