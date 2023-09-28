دولي

غالانت: ندرس ملف النووي السعودي في إطار مشاورات التطبيع

غالانت: ندرس ملف النووي السعودي في إطار مشاورات التطبيع
غالانت
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي، والموساد يدرسان قضية (النووي السعودي) في إطار مشاورات التطبيع.

وتطرق غالانت إلى الاتصالات حول اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، وخاصة إلى المطلب السعودي بتطوير برنامج نووي.

وقال إن "سلاما مع السعودية هو أمر مبارك لإسرائيل، لكن إلى جانب ذلك يتم بذل جهد من أجل محاصرة المخاطر والتيقن من أننا نعمل في الاتجاه الصحيح وبشكل مسؤول. والجيش الإسرائيلي والموساد يدرسان قضية النووي السعودي".

وأضاف أن "جهاز الأمن وأنا نعمل بشكل شخصي على هذا الموضوع منذ بداية العام الحالي. وشكلنا فرق عمل حول هذا الموضوع الذي سيمر كله من خلال الجيش الإسرائيلي والموساد، ثم يصل إلى رئيس هيئة الأركان العامة ومنه إليّ. وينبغي بذل أي جهد من أجل التوصل إلى هذه الخطوة مع السعودية".

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