توقيع مذكرة تعاون بين المكتبة الوطنية الفلسطينية والأردنية

رام الله - دنيا الوطنوقعت المكتبة الوطنية الفلسطينية والمكتبة الوطنية الأردنية اتفاقية تعاون بينهما، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمان، وذلك خلال اجتماع رسمي ضم رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع وبحضور عضو مجلس الإدارة فتحي البس وفواز سلامة المدير العام للأرشيف والتوثيق، ومدير عام المكتبة الوطنية الأردنية د نضال العياصرة.وجاء توقيع هذه الاتفاقية انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والأردني، وإدراكاً منهما لأهمية دور المكتبة الوطنية في جمع وحفظ التراث الفكري والثقافي وإتاحته للمواطنين والمستفيدين.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات المهنية المتخصصة في الحفاظ على النتاج الفكري والثقافي والموروث الوثائقي التاريخي، وتبادل المطبوعات والكتب والوثائق وإعداد مختلف الأنشطة الثقافية والمهنية وعقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات بما يخدم المصالح العليا للشعبين وإرثهم الثقافي والتراثي والحضاري.ورحّب العياصرة بالوفد الفلسطيني وعبر عن اعتزازه بالشراكة مع المكتبة الوطنية الفلسطينية، معبراً عن اعتزازه بالتعاون المشترك ووضع كل الإمكانيات في خدمة مشروع المكتبة الوطنية، وأشاد العياصرة بدور وتوجيهات سمو الأمير الحسن بن طلال بضرورة التعاون مع المكتبة الفلسطينية ومأسسة هذا التعاون من خلال الإجراءات الرسمية.بدوره، أوضح قراقع أن هذه الاتفاقية تعزز التعاون وتفتح آفاقاً أوسع حول العمل المشترك، كما وتعزز الروابط التاريخية في حفظ الذاكرة التاريخية المشتركة، مشيداً بالإنجازات والكفاءة العالية التي حققتها المكتبة الأردنية في توثيق الذاكرة الأردنية على المستوى المهني والتكنولوجي والخدماتي من خلال تجربتها الرائدة.وشكر قراقع باسم سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الأردن ملكاً وحكومة وشعباً على كل ما يقدمه الأردن من مواقف أصيلة وثابتة نحو القضية الفلسطينية، كما وشكر نضال العياصرة على كل ما أبداه من استعداد لخدمة مشروع المكتبة الوطنية الفلسطينية في كافة المجالات التي تستهدف مأسستها وفق الأسس العلمية والمهنية المتخصصة.