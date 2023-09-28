شؤون فلسطينية

أبو كويك: انتفاضة الأقصى خير شاهد على بأس وإبداع المقاومة

أبو كويك: انتفاضة الأقصى خير شاهد على بأس وإبداع المقاومة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك، أن انتفاضة الأقصى كانت مرحلةً نضالية من مراحل الشعب الفلسطيني والتي شهدت تطوّرت نوعيًا من العمل المقاوم من القوى المقاومة وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام.

وبين أن أبرز ما حرّك انتفاضة الأقصى وأشعلها هو اعتداء شارون على المسجد الأقصى واستباحته للأقصى ولدماء المسلمين في باحاته.

وأوضح أن انتفاضة الأقصى دللت على أن الشعب الفلسطيني يقدّم التضحيات ويطوّر من أساليب دفاعه عن نفسه وعن أقصاه، وفي سبيل تحريره أرضه.

وفي ضوء الأحداث التي يمر بها الأقصى حاليا، لفت إلى أن الشعب الفلسطيني مصمم على الحفاظ على قدسية وإسلامية المسجد الأقصى ولن يسمح للاحتلال بأي شكل من الأشكال بتهويده وإقامة الهيكل المزعوم.

وشدد على أن الشعب والمقاومة سيبقون حراس الأرض والمقدسات، وحاملين لواءَ المشروع التحرري المقاومة، الذي لن يتوقف إلا بإنهاء الاحتلال.

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