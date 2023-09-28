شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: 2618 قرار اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري

هيئة الأسرى: 2618 قرار اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 2618 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري 2023، وحتى نهاية شهر أيلول المنصرم.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن في شهر أيلول المنصرم أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية 296 أمر اعتقال إداري، بينها (176) أمر اعتقال جديد، و(120) أمر تجديد .

وبينت أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري، والتي تم النظر فيها بلغت (42) ملفا استئنافيا والتي أبدت محاكم الاحتلال رفضها دون أي أسباب قانونية .

يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.

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