ابو ظريفة يؤكد اهمية العمل مع الاتحاد الاوربي لمزيد من التأييد للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناكد عضوٍ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وجيه ابو ظريفة على اهمية العمل مع كل مكونات الاتحاد الاوروبي لكسب مزيد من التأييد للقضية الفلسطينية ولرفع مكانه دولة فلسطين الى عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.ودعا ابو ظريفة الى عدم الاكتفاء بالعمل مع حكومات الاتحاد بل الاهتمام بالمكونات الاخرى من احزاب سياسية وتكتلات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني لتساهم جميعا في دعم الشعب الفلسطيني وضمان الضغط اللازم علي حكوماتها لاستمرار المساعدات للشعب الفلسطيني ولوكالة (اونروا) وتعرية الجانب الاسرائيلي امام الرأي العام واظهار مدى عنصرية الاحتلال وفاشية حكومته اليمينية وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وفرضها لنظام متكامل من الابرتهايد علي كل الشعب الفلسطيني.وقال عبد الرحيم الفرا سفير فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورج ورئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي ان مكانة فلسطين وقضيتها تتقدم باستمرار بين الشعوب الاوروبية وان التأييد الشعبي يزداد رغم تقدم اليمين في بعض الدول.واكد الفرا ان جهودا مضنية تبذلها بعثة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي من اجل الابقاء على حجم التأييد لشعبنا واستمرار المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي للشعب الفلسطيني خاصة تمويل (اونروا) في هذه الظروف الصعبة.وقال الفرا ان الجالية الفلسطينية في بلجيكا جالية حديثة نسبيا ولها مشاكل كثيره بسبب ازدياد اللجوء مما يضيف اعباء كبرى على طواقم السفارة محدودة العدد خاصة ان معظم ابناء الجالية من قطاع غزة ويحتاجون الى معاملات قنصلية في الوقت الذي لا يوجد فيه اداره قنصلية بالسفارة مما يضطر الدبلوماسيين للقيام بهذا الدور المعقد حيث ان السفاره لا زالت بنفس حجم الطاقم الذي يتعامل مع جالية كانت تتكون من عدة آلاف فقط وتحولت في سنوات قليلة الى عشرات الالاف.وأكد الفرا ان العمل مستمر من اجل فتح قسم للشئون القنصلية لانجاز متطلبات الجالية الفلسطينية ومساعدتها ما امكن من اجل تحسين اوضاعها وزياده فعاليتها السياسية والاجتماعية .