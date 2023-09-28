شؤون فلسطينية

بحر: انتفاضة شعبنا مستمرة للتصدي لكل محاولات المساس بالأقصى

بحر: انتفاضة شعبنا مستمرة للتصدي لكل محاولات المساس بالأقصى
احمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، الخميس، أن انتفاضة شعبنا مستمرة نصرة للمسجد الأقصى المبارك،  والتصدي لكل مخططات التهويد والمساس به.

وشدد بحر في تصريح صحفي بالذكرى الـ23 لـ"انتفاضة الأقصى"، على أن المقاومة شكلت عنوان الانتفاضة والسبيل لدحر الاحتلال وتحرير المقدسات.

وقال إن المسجد الأقصى هو رمز ديني خالص للمسلمين لا يقبل القسمة، مشيرا إلى أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على أي جزء منه.

وجدد النداء للأمة العربية والإسلامية للنفير العام في وجه الخطر الداهم والحرب الدينية المسعورة التي يشنها الاحتلال الفاشي ضد المقدسات.

ولفت بحر إلى أن التطبيع يمثل خيانة لدماء الشهداء التي سالت في معركة الدفاع عن الأقصى، ويشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى، مما يستوجب على الأمة بكل مكوناتها نبذ التطبيع والمطبعين.

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