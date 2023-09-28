دولي

تايوان: الكشف عن أول غواصة محليّة الصنع

تايوان: الكشف عن أول غواصة محليّة الصنع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت تايوان اليوم الخميس، عن أول غواصة محلية الصنع، سُميت "هاي كون"، أي "مخلوق بحري أسطوري" باللغة الصينية.

يأتي ذلك في إطار مساعيها إلى تعزيز جيشها في مواجهة الصين التي وصفت في المقابل الاستراتيجية الدفاعية للجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي بـ"تفاهات وسخافة".

وقالت رئيسة البلاد، تساي إنغ وين خلال حفل نظم في مدينة "كاوشيونغ" الساحلية في جنوب الجزيرة، وهي واقفةً أمام السفينة الملفوفة بألوان العلم التايواني: "سيتذكر التاريخ دائمًا هذا اليوم".

وذكّرت بأنّ "بناء الغواصات محلياً كان يُعتبر لفترة طويلة، مهمة مستحيلة". وأضافت "لكن اليوم، أصبحت غواصة صممها شعبنا وصنعها، أمام أعين الجميع - لقد فعلنا ذلك"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وتبلغ كلفة هذه الغواصة 1,5 مليار دولار، وتتراوح زنتها الإجمالية بين 2500 إلى 3000 طن. وتم تزويدها بأنظمة قتالية وطوربيدات تنتجها شركة الدفاع الأميركية لوكهيد مارتن.

وستخضع حالياً الغواصة لتجارب في البحر. وقالت تساي إن "هاي كون" ستعمل بحلول العام 2025، بينما يرى بعض خبراء الدفاع أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول.

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