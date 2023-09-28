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السودان: عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بالخرطوم

السودان: عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بالخرطوم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قُتل 13 شخصاً وأصيب 34 آخرون على الأقل، في قصف جوي ومدفعي في منطقة أمبدة بمدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم. 

يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الاشتباكات العنيفة، صباح اليوم الخميس، والتي اندلعت منذ الليلة الماضية في مناطق واسعة في العاصمة السودانية الخرطوم.

يشار إلى أن قوات الدعم السريع، تكثف من هجومها على أجزاء في القيادة العامة لا تزال في يد الجيش، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وجرت اشتباكات قوية بالأسلحة الخفيفة والثقيلة في محيط القيادة ومناطق متفرقة أخرى شرقي الخرطوم، فيما تعرض مقر القيادة العامة للجيش لقصف مدفعي عنيف مما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

وفي أم درمان استمر القصف المدفعي والجوي في المناطق المحيطة بقاعدة كرري العسكرية بشمال المدينة إضافة إلى سلاح المهندسين في الجزء الجنوبي من المدينة ومعظم الأحياء الغربية في منطقة أم بدة.

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