شؤون فلسطينية

صور.. اشتية يضع الحجر الأساس لصوامع القمح شمال رام الله

صور.. اشتية يضع الحجر الأساس لصوامع القمح شمال رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وضع رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الخميس، الحجر الأساس لمشروع صوامع القمح في قرية برهام شمال رام الله، في حفل حضره وزير الاقتصاد خالد العسيلي ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وممثلي الشركات المنفذة، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

وقال اشتية، خلال افتتاح المشروع، إنه يأتي في صلب استراتيجية الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، معربا عن أمله في إنجاز المشروع "في أقصر وقت ممكن".

واعتبر مشروع صوامع القمح "يعكس روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو في صلب عمل ورؤية الحكومة، ليس فقط لتوفير مخزون استراتيجي من القمح، وإنما لتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القمح".  

وفي هذا السياق، أشار اشتية إلى ارتفاع التمويل الحكومي لقطاع الزراعة بنسبة 100%، فيما تضاعفت حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات منذ تولي حكومته مهامها.

وقال: نأمل من الشركات الممولة والمنفذة إنجاز المشروع في أقل وقت ممكن، متعهدا بأن تقدم الحكومة "كل ما يلزم" لإنجاز المشروع.

وأضاف: الاقتصاد رافعة للسياسة، وهو جزء من المشهد النضالي لشعبنا، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس يولي مشروع صوامع القمح، وغيره من المشاريع الاستراتيجية، أهمية كبرى.

من جهته، قال العسيلي إن مشروع صوامع القمح جزء من رزنة مشاريع استيراتيجية تعمل الحكومة على تنفيذها، كسدود المياه، وتأهيل طريق وادي النار.

وأضاف: الحكومة حريصة في هذه الفترة الصعبة التي نعيشها، من حصار وضعف في الإمكانيات، على الشراكة مع القطاع الخاص، وهي شراكة حقيقية.

وتابع: في ظل الارتفاع الحاد لأسعار السلع، خصوصا في ظل جائحة كورونا، قامت الحكومة بعدة إجراءات للتخفيف عن المواطنين، كإعفاء المخابز والمطاحن من ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى مساهمتها في دعم العديد من السلع والخدمات كالمحروقات والمياه والكهرباء.

كانت الحكومة وقعت في مطلع آب الماضي، عقد إنشاء الصوامع في على شركة "صوامع فلسطين"، وهي ائتلاف من ثلاث شركات إحداها شركة مقاولات، والثانية ذات خبرة في مجال القمح، والثالثة مختصة بتصميم الصوامع وإدارتها وهي مملوكة لرجل أعمال فلسطيني ومقرها في دبي، فيما ستنفذها شركة مقرها كندا، ويمتلكها رجل أعمال فلسطيني أيضا.

وتبلغ كلفة المشروع 45 – 50 مليون دولار ممولة بالكامل من القطاع الخاص، ويشمل منشآت في كل من رام الله والخليل، بطاقة تخزينية، مناصفة، تبلغ 80 ألف طن قمح، تكفي السوق المحلية لمدة 3 أشهر، ترتفع إلى 6 أشهر مع احتساب المخزون لدى التجار.

وسيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا، وقال مدير عام شركة "صوامع فلسطين" زياد نافع إن الشركة ستعمل على إنجازه في أقل من سنتين.










أخبار ذات صلة

صور.. اشتية يضع الحجر الأساس لصوامع القمح شمال رام الله

صور.. اشتية يضع الحجر الأساس لصوامع القمح شمال رام الله

مؤسسة أنيرة: تمكنا من توصيل شحنة من الأدوية بقيمة 700 ألف دولار أمريكي للقطاع

مؤسسة أنيرة: تمكنا من توصيل شحنة من الأدوية بقيمة 700 ألف دولار أمريكي للقطاع

لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري تصدر بياناً بمناسبة ذكرى انطلاقتها

لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري تصدر بياناً بمناسبة ذكرى انطلاقتها

منظمو الاحتجاجات يصدرون بياناً حول تعليق الفعاليات عند الحدود الشرقية

منظمو الاحتجاجات يصدرون بياناً حول تعليق الفعاليات عند الحدود الشرقية

وزير الثقافة يلتقي عدداً من نظرائه ومسؤولي الثقافة بالعالم الإسلامي في الدوحة

وزير الثقافة يلتقي عدداً من نظرائه ومسؤولي الثقافة بالعالم الإسلامي في الدوحة

ألوية الناصر تعلن مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار بوادي الحرامية قبل عدة أشهر

ألوية الناصر تعلن مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار بوادي الحرامية قبل عدة أشهر

البريم بذكرى انطلاقة لجان المقاومة: هزيمة الاحتلال لن تكون إلا بالمقاومة والحرب

البريم بذكرى انطلاقة لجان المقاومة: هزيمة الاحتلال لن تكون إلا بالمقاومة والحرب

أونروا: تأجيل بدء العام الدراسي بجنوب لبنان بسبب أحداث مخيم عين الحلوة

أونروا: تأجيل بدء العام الدراسي بجنوب لبنان بسبب أحداث مخيم عين الحلوة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسة أنيرة: تمكنا من توصيل شحنة من الأدوية بقيمة 700 ألف دولار أمريكي للقطاع

مؤسسة أنيرة: تمكنا من توصيل شحنة من الأدوية بقيمة 700 ألف دولار أمريكي للقطاع

لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري تصدر بياناً بمناسبة ذكرى انطلاقتها

لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري تصدر بياناً بمناسبة ذكرى انطلاقتها

أونروا: تأجيل بدء العام الدراسي بجنوب لبنان بسبب أحداث مخيم عين الحلوة

أونروا: تأجيل بدء العام الدراسي بجنوب لبنان بسبب أحداث مخيم عين الحلوة

منظمو التظاهرات: لا توجد فعاليات على طول الحدود الشرقية اليوم وتوقيف الأدوات الخشنة

منظمو التظاهرات: لا توجد فعاليات على طول الحدود الشرقية اليوم وتوقيف الأدوات الخشنة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخارجية: التصعيد الاستيطاني رد إسرائيل الرسمي على المطالبات الأمريكية والدولية والأممية بوقف الاستيطان

الخارجية: التصعيد الاستيطاني رد إسرائيل الرسمي على المطالبات الأمريكية والدولية والأممية بوقف الاستيطان

قناة كان: رسالة من إسرائيل لحماس بشأن حصة عمال غزة

قناة كان: رسالة من إسرائيل لحماس بشأن حصة عمال غزة

صحفي إسرائيلي يُعلق على قرار إعادة فتح معبر بيت حانون.. ماذا قال؟

صحفي إسرائيلي يُعلق على قرار إعادة فتح معبر بيت حانون.. ماذا قال؟

منوعات

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

طليقة شريف منير تردّ على اتهامها بخطفه من زوجته الأولى

طليقة شريف منير تردّ على اتهامها بخطفه من زوجته الأولى

هل وافقت علا غانم على طلب طليقها عقد جلسة صلح؟

هل وافقت علا غانم على طلب طليقها عقد جلسة صلح؟

بقميص شفاف.. نجل راغب علامة يثير ضجة واسعة بظهوره الأخير

بقميص شفاف.. نجل راغب علامة يثير ضجة واسعة بظهوره الأخير

بالصور: ياسمين صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية والجمهور يغازلها

بالصور: ياسمين صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية والجمهور يغازلها

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

عربي

لحظات مؤثرة.. شاهد أول ظهور للعروسين بعد فاجعة صالة الأفراح في العراق

لحظات مؤثرة.. شاهد أول ظهور للعروسين بعد فاجعة صالة الأفراح في العراق

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يعزي العراق في ضحايا حريق نينوى

أمين عام "التعاون الإسلامي" يعزي العراق في ضحايا حريق نينوى

آلاف العراقيين يشيعون مجموعة من ضحايا حريق نينوى

آلاف العراقيين يشيعون مجموعة من ضحايا حريق نينوى

فاجعة العراق.. ما مصير العروسين بعد حريق قاعة الأفراح؟

فاجعة العراق.. ما مصير العروسين بعد حريق قاعة الأفراح؟